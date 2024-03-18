Elon Musk dediğini yaptı! Yapay zeka Grok, açık kaynaklı olarak sunuldu

Grok sohbet robotu, çok kısa bir süre önce resmen açık kaynaklı hale getirilerek Github’da paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:58
Elon Musk dediğini yaptı! Yapay zeka Grok, açık kaynaklı olarak sunuldu
Abone Ol google-news

Elon Musk'ın yapay zeka alanına yaptığı büyük giriş Grok tarafında olmuştu. Grok, yapay zeka robotu(botu) olarak duyurulmuştu. Esprili ve çok daha doğal bir konuşma sergileyeceği söylenen Grok'un açık kaynak kodlu olacağı da aktarılmıştı. Elon Musk'ın duyurduğu 'açık kaynak kodları' kısa bir süre önce Github üzerinden paylaşıldı.

GROK AÇIK KAYNAK KODLU OLARAK PAYLAŞILDI

Musk'ın xAI yapay zeka şirketinin bir parçası olarak tanıtılan Grok, açık kaynak kodlu olmasıyla dikkat çekti. OpenAI'ın ChatGPT'sine alternatif olması için geliştirilen Grok'un tüm ayrıntıları GitHub üzerinden paylaşıldı. 

Grok, 2023 yılının son aylarında karşımıza çıkmıştı. Kasım ayında yayınlanan Grok'un dört ay içinde geliştirildiği de duyurulmuştu. Grok'un açık sürümü 314 milyar parametreli Mixture of-Experts modeli Grok-1'in temel mimarisini içeriyor.

Musk, açık kaynak koduna önem vermesiyle biliniyor. Zira Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştiren Musk, X'in kaynak kodlarını da açık hale getirmişti.


elon musk haberleri Elon Musk Grok haberleri yapay zeka Grok haberleri Grok haberleri

İlgili Haberler

ChatGPT rakibi Grok için kullanım tarihi belli oldu

ChatGPT rakibi Grok için kullanım tarihi belli oldu
Grok nedir? Elon Musk'ın yapay zeka robotu Grok'un özellikleri nelerdir?

Grok nedir? Elon Musk'ın yapay zeka robotu Grok'un özellikleri nelerdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...

Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'

TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kimsenin şüphesi olmasın'
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu
En öfkeli 4 burç: Dağları bile devirirler...

En öfkeli 4 burç: Dağları bile devirirler...
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Survivor All Star'da Ogeday şoku! Acun Ilıcalı 'Hiç beklemiyordum' diyerek açıkladı: 'Ciddi bir tehlike söz konusu...'

Survivor All Star'da Ogeday şoku! Acun Ilıcalı 'Hiç beklemiyordum' diyerek açıkladı: 'Ciddi bir tehlike söz konusu...'
Cinsiyet değiştirmişti… Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli’nin Yeni imajı şaşırttı…

Cinsiyet değiştirmişti… Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli’nin Yeni imajı şaşırttı…