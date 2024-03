Elon Musk dediğini yaptı! Yapay zeka Grok, açık kaynaklı olarak sunuldu

Elon Musk'ın yapay zeka alanına yaptığı büyük giriş Grok tarafında olmuştu. Grok, yapay zeka robotu(botu) olarak duyurulmuştu. Esprili ve çok daha doğal bir konuşma sergileyeceği söylenen Grok'un açık kaynak kodlu olacağı da aktarılmıştı. Elon Musk'ın duyurduğu 'açık kaynak kodları' kısa bir süre önce Github üzerinden paylaşıldı.

Musk'ın xAI yapay zeka şirketinin bir parçası olarak tanıtılan Grok, açık kaynak kodlu olmasıyla dikkat çekti. OpenAI'ın ChatGPT'sine alternatif olması için geliştirilen Grok'un tüm ayrıntıları GitHub üzerinden paylaşıldı.

Grok, 2023 yılının son aylarında karşımıza çıkmıştı. Kasım ayında yayınlanan Grok'un dört ay içinde geliştirildiği de duyurulmuştu. Grok'un açık sürümü 314 milyar parametreli Mixture of-Experts modeli Grok-1'in temel mimarisini içeriyor.

Musk, açık kaynak koduna önem vermesiyle biliniyor. Zira Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştiren Musk, X'in kaynak kodlarını da açık hale getirmişti.

Very nice to see Grok go open-source & open-weights: https://t.co/RTlvQarPzy