Yapay zeka ile İstanbul'un 1900'lerdeki görüntüsü oluşturuldu

07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:17

Yapay zeka ile hazırlanmış görseller internet aleminin yeni eğlencesi konumunda. Yeni yapılan bir çalışmaya göre 1900'lü yıllardaki İstanbul'un çehresi kullanılarak, yeniden oluşturuldu.

DALL-E ve Midjourney gibi yapay zekalar sistemleri son zamanlarda oldukça popüler. Oluşturdukları görsellerin her geçen gün iyileştiği de görülüyor. Efsaneleşmiş film ve dizi karakterlerinin çocuklukları, keşke gerçek olsa dedirten mimari yapılar ve çok daha fazlasını sanat eserine dönüştürebilen bu sistemlerden Midjourney ile yeni bir seri hazırlandı.

İSTANBUL'UN 1910'DAKİ HALİ

Reddit kullanıcısı DeathfireGrasponYT’nin Türkiye Reddit forumunda paylaştığı söz konusu görseller, İstanbul’un 1910 yılındaki görüntüsünün yapay zeka tarafından oluşturulmuş hallerini ortaya çıkarttı.

Midjourney V4 ile hazırlanan bu görsellerde İstanbul’un o yıllarda nasıl göründüğü hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Bu da demek oluyor ki görseller yapay zekanın kendi elinden çıkan 'özgün yorumlar'.

DeathfireGrasponYT ayrıca görsellerin oluşturulması için kullandığı prompt’ların bazılarını da paylaştı.

Görsellerde kullanılan promptlar şu şekilde: 1910 Istanbul, close, close shot, turkish people, cinematic, post-production, depth of field, movie, cinematography, cinema, color grading, professional color grading, 35mm lens, incredibly detailed --v 4 --q 2