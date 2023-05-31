Yapay zekâ NVIDIA'ya yaradı: 1 trilyon doları aştı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:17

Güncelleme: 31.05.2023 - 10:18

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan NVIDIA son zamanlarda yapay zekâ şirketlerinin vazgeçilmezi oldu. Birçok yapay zekâ üreticisi NVIDIA'dan çip tedariki sağlıyor. Hal böyle olunca şirket hızlı bir ivme ile büyüme kaydetti.

NVIDIA şimdi ise sadece 6 şirketin bulunduğu 1 trilyon dolarlık şirketler listesine girdi.

GÜNCEL HİSSE FİYATI 411,30 DOLAR

NVIDIA geçen günlerde ABD'de bir lansman gerçekleştirdi. Lansmanda firma yeni projelerini duyurdu. Bu projeler borsada olumlu tepki aldı ve NVIDIA'nın hisse fiyatı 411,30 dolara çıktı.

NVIDIA'nın da yer aldığı 1 trilyon doları aşan şirketlerin tam listesi ise şöyle: