Japon firmadan dünyada bir ilk: Güçlü hibrit motosiklet

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:56

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:56

Motosiklet üreticisi Kawasaki, sıfır emisyon hedeflerinin ön planda olduğu dönemde motosiklet dünyasına yeni bir bakış sunuyor. Performansla emisyonlar arasında denge kurmayı amaçlayan Kawasaki, güçlü bir hibrit motosiklet olan "Ninja 7 Hybrid"i tanıttı.

Ninja 7 Hybrid, geleneksel içten yanmalı bir motora sahip olmasının yanı sıra anlık torka ihtiyaç duyulduğu durumlarda sürücüye "e-boost" sağlayan bir çekiş motoru ve bir batarya ile donatılmış. Bu güçlü hibrit sistem, özellikle sıkışık şehir trafiğinde sıfır emisyonlu bir sürüş deneyimi sunar. Kawasaki'ye göre, "türünün ilk örneği olan Ninja 7 Hybrid, HEV motosiklet için çıtayı belirliyor" ve içten yanmalı ve elektrikli modellerin en iyi özelliklerini bir araya getiriyor.

2035'TE TAMAMEN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET ÜRETECEK

Kawasaki ayrıca Z e-1 ve Ninja e-1 gibi tamamen elektrikli modellerle de yolculuğa çıkıyor. Şirket, 2025 yılına kadar 10 elektrikli motosiklet tanıtarak 2035 yılına kadar tamamen elektrikli olma hedefini açıkladı.

Bu yarı elektrikli motosikletin temelini, yeni bir 451cc paralel ikiz su soğutmalı dört zamanlı motor oluşturuyor. Bu motor, manuel veya otomatik olarak seçilebilen viteslerle donatılmış. Aynı zamanda bir çekiş motoru ve bir batarya da bulunuyor. Bu hibrit sistem sayesinde, kısa süreli "e-boost" ile 51.1kW (68.5 hp) birleşik tepe gücü elde edilebilir, bu özellik özellikle pillerin aşırı ısınmasını önlemek amacıyla tasarlanmış.

Kawasaki, Ninja 7 Hybrid'in 650cc ila 700cc sınıfı motosikletlerle karşılaştırılabilir bir performans sunduğunu belirtiyor. Ayrıca, hibrit sistemin sunduğu anlık hızlanma sayesinde, bu motosikletin "ayakta kalkıştan itibaren 1.000cc sınıfı bir süperspor modeline rakip olacağı" öne sürülüyor. Yakıt ekonomisi açısından da 250cc sınıfı motosikletlerle benzer bir seviyede olması bekleniyor.

Motosikletin ayrıntılı özellikleri ve fiyatı hakkında ise henüz bilgi verilmedi.