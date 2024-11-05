Yatırımcı Warren Buffett, neden Apple hisselerini satıyor?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 01:19

Güncelleme: 05.11.2024 - 01:19

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Şirket, bu toplantıda pek de beklenmeyen bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Berkshire Hathaway, yılın üçüncü çeyreğinde de Apple hissesi satmaya devam etti.

Webtekno'nun yer verdiği ayrıntılara göre yılın ikinci çeyreği, Apple ile Berkshire Hathaway arasındaki bir gerilime ev sahipliği yapmıştı. Zira Berkshire Hathaway, bu çeyrekte elindeki Apple hisselerini yarı yarıya düşürmüştü. Gelen son haberler, bu durumun üçüncü çeyrekte de devam ettiğini gözler önüne serdi. Yapılan açıklamaya göre Berkshire Hathaway, yılın üçüncü çeyreğinde elindeki Apple hisselerinin yüzde 25'ini daha elden çıkardı.

Warren Buffett, Apple ile ilgili herhangi bir şey söylemedi.

WARREN BUFFETT VE EKİBİ, NAKİTTE KALMAYA DEVAM EDIYOR

Gerçekleştirilen toplantıda paylaşılan verilere göre Berkshire Hathaway, an itibarıyla 325,2 milyar dolar nakit para tutuyor. Üstelik firma, bu kadar nakite rağmen kendi hisseleri için bile alım yapmadı. Yapılan açıklamada, alımlar için aceleci olunmadığı ifade edildi.

Berkshire Hathaway'in yılın son çeyreğinde nasıl adımlar atacağı belli değil. Ancak yapılan açıklama, hisse satışlarının devam edebileceğini veya mevcut pozisyonların korunabileceğini düşündürüyor.