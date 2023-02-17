Yaygın kullanılan ilaçların uzaydaki dayanıklılığı test edilecek

İsrailli bilim insanları, insansız ay görevi sırasında uzayda çeşitli ilaçların dayanıklılığını test edecek.

Xinhua
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:04
Yaygın kullanılan ilaçların uzaydaki dayanıklılığı test edilecek
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Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, hayat kurtarıcı ilaçların yanı sıra uyku hapları, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve bulantı önleyici ilaçlar gibi uzay görevlerinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar teste tabi tutulacak.

2025 YILINDA FIRLATILACAK

Üniversite, bilim insanlarının bu ilaçların uzaydaki dayanıklılığını Ay'ın etrafındaki bir yörüngede zaman içinde test edeceğini belirtti. Deney, hangi ilaçların uzayda daha dirençli olduğunu ve uzun süre radyasyona maruz kalma gibi durumlarda uzay ortamından nasıl etkilendiklerinin belirlenmesine yardımcı olacak.

İsrail kuruluşu SpaceIL öncülüğündeki ay misyonu Beresheet-2'nin 2025'te fırlatılması planlanıyor.


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