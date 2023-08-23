Metinleri sese dönüştüren yapay zekaya Türkçe dil desteği geldi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:37

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:37

Yapay zeka araçları çeşitleniyorken bir diğer yandan isteklere cevap veren farklı versiyonlar çıkıyor. Bir süredir yapay zeka tabanlı ses oluşturma teknolojileri üzerinde çalışan ElevenLabs tarafından geliştirilen ve yazılan her şeyi sese dönüştürme kabiliyetine sahip yapay zeka aracı Generative Voice AI beta sürümden çıktı ve genel kullanıma sunuldu.

Pek çok uygulamada bulunmasa da yapay zeka aracında Türkçe dil desteği de bulunuyor. Yapay zeka aracında Türkçe dahil yaklaşık 30 dile destek veriliyor.

Kötü amaçlar için de kullanılabilecek olmasıyla aslında korkutan bu yapay zeka aracı bir kişiye ait sesin kopyalanmasını da sağlıyor.

ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ VERSİYONU VAR

Generative Voice AI, bir süredir sosyal medyadaki haber sayfalarının farklı varyantlarını kullandığı bir yazılım sistemine dayanıyor. Bu yapay zeka aracı sayesinde yazdığınız metinleri istediğiniz dilde burada Türkçe de seçilebiliyor, seslendirtebilmek mümkün hale geliyor.

Şirketin kendi adını taşıyan internet sitesi sayesinde seslendirilmesini istediğiniz metni giriyorsunuz, burada hazır bulunan seslerden birini seçip, işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunan yapay zeka aracının, ücretli olanında daha fazla ses tonu ve herhangi birisinin sesinin kopyalanması gibi seçenekler sunuluyor.

Birisinin sesinin kopyalanması ise etik olarak sorunlar da doğurabilir. Ünlü isimlerin, siyasetçilerin ve fenomenlerin sesleri taklit edilerek insanlar kandırılabilir ya da suç işlenebilir.

İncelemek ya da denemek isterseniz bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.