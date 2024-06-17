Yeni şişirilebilir bisiklet kaskı tasarlandı!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:25

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:25

Yeni tasarlanan bir bisiklet kaskı, şişirilebilen bir yapıya sahip. Bu sayede takılmadığında daha az yer kaplayacak şekilde taşınabiliyor. Bazı tahminlere göre dünya çapında halihazırda iki milyardan fazla bisiklet kullanılıyor. Bu da bisiklet kullanan kişilere özel olarak geliştirilen ekipmanlara ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre 2050 yılında bu sayı beş milyara kadar çıkabilir. İnsan nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası bisiklete binmeyi biliyor.

ŞİŞİRİLEBİLEN BİSİKLET KASKI

Geliştirilen Ventete aH-1, katlanabilir bir yapıya sahip. Kullanılacakken şişirilebilen ürün, sürüş bittikten sonra dizüstü çantanın içine koyulabilecek kadar küçük boyutlara düşürülebiliyor.

Şişirildiğinde içi hava dolu olan kask, sürücüleri sert darbelere karşı dahi koruyor. Elektrikli pompa ile 30 saniyede şişen kask, kısa sürede de söndürülebiliyor. Kask için tanıtım videosu da şu şekilde paylaşıldı: