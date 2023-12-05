Yeni cihaz, insanların uykularını kontrol etmelerini sağlayabilir mi?

Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:48

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:49

Prophetic'in Halo cihazı lüsid rüya görmeyi tetiklemek üzere tasarlandı; bunun sayesinde kullanıcı uykuda olduğunun farkına varıyor ve deneyimi kontrol edebiliyor.

SINIRLAYICI TEK FAKTÖR; HAYAL GÜCÜ

Prophetic, Halo'yu "problem çözmek nihai açık uçlu ortamı sunan" sunan "noninvazif bir nörostimülasyon cihazı" diye tanımlıyor. Şirketin iddiasına göre sınırlayıcı tek faktör kullanıcının hayal gücü.

Independent Türkçe'nin haberine göre şirketin kurucusu Eric Wollberg'in iddiasında odaklanmış ultrason sinyallerini kullanarak rüya görme durumunu aktive etmek, çalışanlara demoları kullanma veya zor görevler için yaratıcı problem çözme şansı verebilir.

Girişim şirketinin web sitesinde, "Lüsid rüyalarda, yerçekimi, enerji ve kütlenin korunumu gibi geleneksel fizik kurallarından kurtulursunuz" yazıyor.

Bilim, matematik ve sanat alanında tarihin parlak öncülerinin isimlerinin en önemli keşiflerini lüsid rüyalarına atfetmelerinin bir nedeni var. Şirket, kafa bandını geliştirmek için şimdiden 1 milyon dolardan fazla para topladı ve söylenene göre, Elon Musk'ın Neuralink cihazının tasarımcılarından biriyle çalışıyor.

Nörobilimciler insanların yaklaşık yüzde 70'inin hayatları boyunca en az bir kez lüsid rüya göreceğini öngörüyor ve bu fenomenle ilgili son araştırmalar, bunun nasıl tetikleneceğine odaklanıyor.

2017'de Adelaide Üniversitesi'nden bilim insanları, bu fenomenin gerçekleşme olasılığını artırabilecek üç tekniği test etmişti.

Bunların ilki, rüya görüp görmediğinizi anlamak için çevrenizi günde birkaç kez kontrol etmenizi; ikincisi, uykunun REM aşamasını desteklemek için uyuduktan ve tekrar uykuya daldıktan 5 saat sonraya alarm kurmanızı; üçüncüsü de "bir dahaki sefere rüya gördüğümde, rüya gördüğümü hatırlayacağım" cümlesini kendi kendinize tekrar etmenizi gerektiriyordu.

Deneyler, üçüncü tekniği deneyen katılımcıların yüzde 46'sının lüsid rüya gördüğünü ortaya koyarak, lüsid rüya görme şansını artırabilecek tekniklerin varlığını kanıtlamıştı.

Prophetic, lüsid rüya görme becerisi vaat eden ilk girişim değil ancak henüz diğer şirketlerin hiçbiri tüketicilere bu deneyimi tutarlı bir şekilde yaşatabilecek bir ürün sunabilmiş değil.

Fortune dergisine göre Prophetic'in Halo cihazının 2025'te piyasaya sürüldüğünde 1500 ile 2 bin dolar arasında bir fiyata mal olması bekleniyor ve müşteriler bir adetini 100 dolar depozitoyla ayırtabiliyor.