Yeni iddia: Qualcomm, Intel’i satın almak istiyor

Yayınlanma: 21.09.2024 - 06:26

Güncelleme: 21.09.2024 - 06:26

Wall Street Journal’da yayınlanan bir haber, gündeme bomba gibi düştü. Habere göre Qualcomm, Intel'i satın almak için girişimde bulundu.

Chip'in The Wall Street Journal’ın yayınladığı haberden aktardığına göre Qualcomm’un muhtemel bir satın alma girişimi için Intel’le temasa geçtiğini iddia edildi. Gazetenin isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre Qualcomm, Intel’i satın almak istiyor.

QUALCOMM, INTEL'I SATIN ALMAK MI İSTİYOR?

Intel’in, son yılların en zayıf konumunda bulunduğu bir sır değil. Birçok iş kolu halen karlı olsa da, şirket ağustos ayında 1,6 milyar dolar zarar bildirmekten kurtulamadı. Bu da strateji değişiklikleri ve işgücünde yüzde 15'ten fazla küçülme ile sonuçlandı.

Intel'in bir numaralı rakibi AMD de yıllar içinde zor zamanlar geçirdi. Ama oyuncular, AMD'ye her zaman yardımcı oldu. İşlemcileri Nvidia tarafından üretilen Nintendo Switch dışında, son on yıldır her büyük oyun konsolunda bir AMD çipi yer aldı ve PlayStation 6 ile de bu değişmeyecek gibi görünüyor.

Şu anda herhangi bir resmi açıklama yok. Dahası, Qualcomm’un Intel’i satın alma girişimi - tabi eğer haber doğruysa - gerçek olmaya çok da yakın görünmüyor. Ama ne derler bilirsiniz; ateş olmayan yerden duman çıkmaz… Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek?