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Yeni Mac güncellemesinin adına yönelik yeni söylentiler

Yeni Mac güncellemesinin adına yönelik yeni söylentiler

1.06.2025 21:19:00
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Haber Merkezi
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Yeni Mac güncellemesinin adına yönelik yeni söylentiler

Apple, 9 Haziran'da yazılım tarafında yeniliklerini tanıtacak. Burada farklılıklar yapacak olmasıyla karşımıza çıkması beklenen şirketin Mac cihazlar için de planları var.

Apple'ın  WWDC 25'te yapacağı tanıtımlar konuşulmaya devam ediyor. Apple hakkında isabetli yazılarıyla dikkat çeken Mark Gurman, yeni macOS güncellemesi hakkında bazı bilgileri aktardı. Buna göre yeni macOS 26 sürümünü adını Kuzey Amerika'nın en büyük alp gölü olan Tahoe'dan alacak. 

APPLE, 9 HAZİRAN'DAKİ ETKİNLİĞİNDE FARKLI TANITIMLAR YAPACAK

Apple, yeni bir tasarım dili oluşturmaya çalışıyor ve bu kapsamda isimlendirme tarafınada da bunu devam ettiriyor. WWDC 25'te yalnızca yeni sürümler tanıtılmayacak. Aynı zamanda Apple'ın yeni vizyonu ve tasarımların değişiklikleriyle ilgili de yeni tanıtımlar yapılacak.

Etkinlikte en büyük değişiklik tüm cihazlardaki yazılım isimledirmelerinin de güncellenecek olması. Çünkü normalde iOS 19'deyken macOS 15'in tanıtılması gerekiyor ve her cihazın yazılım sürümlerinin numaralandırması aynı olmayacak. Ancak Apple burada birlik istiyor ve cihazlarının tamanının sürümünü birbirine eşitlemek adına '26' yapacak.

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