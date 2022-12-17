Yeni Tomb Raider serinin en kapsamlı oyunu olacak
Farklı karakter kurgularıyla karşılaştığımız Tomb Raider, Crystal Dynamics tarafından geliştiriliyor. Geliştirilen oyun hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı.
Yeni geliştirilen Tomb Raider'ın yayıncılığını Amazon Games üstleniyor. Bu noktada ilk bilgilerin geldiği oyun, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor ve söylendiği kadarıyla serinin şimdiye kadarki en büyük ve kapsamlı hikayeye sahip oyunu olacak. Elbette oyunun grafikleri tarafında da bizleri yenilikler bekliyor.
TOMB RAIDER TEK OYUNCULU DENEYİM SUNACAK
Oyunun özüne sadık kalınacağını ve tek oyunculu olacağını duyuran Amazon, Lara'nın hikayesine devam edecek. Oyunseverlerin istediği 'keşif ve yaratıcı yol bulmayı ödüllendiren bir ortam' sunacağı da belirtiliyor.
Crystal Dynamics'in stüdyo başkanı Scot Amos ise geliştirilen yeni oyun hakkında: ''Amazon Games ile bir Lara Croft evreninin yaratıcı vizyonunu, tutkularını ve değerlerini çeşitli olasılıklarda paylaşan bir ekip bulduk. Bugüne kadarki en büyük ve en iyi Tomb Raider oyununu inşa etmeye başlayarak bu yeni yolu birlikte inşa etmeye hevesliyiz'' açıklamasında bulundu.
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