Yıllarca üyelik alanlar haksız değilmiş; Game Pass'e zam yolda

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:51

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:51

Xbox Game Pass, sisteme eklenen onlarca oyunu tek bir üyelik ile oynamaya olanak sağlayan bir hizmet. Microsoft'un sevilen oyun hizmetinin zamlanacağı söyleniyor. DAha önce haziran ayında hizmet verdiği ülkelerde zamlanan Game Pass, Türkiye'de de zamlanmıştı.

ZORUNLU OLARAK GAME PASS ZAM GÖRECEK

Xbox Game Pass Ultimate 44.99 TL'den 120.99 TL'ye, Xbox Game Pass Konsol versiyonunun fiyatı ise 29.99 TL'den 79,99 TL'ye çıkmıştı. Ancak bu zamlanan fiyatların ardından yeni bir zamın kapıda olduğu aktarıldı.

Yakın zaman önce 30 milyon aboneye ulaşan Game Pass, Starfield ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Yine de Microsoft'un ekonomik olarak isteklerine karşılık veremeyen Game Pass için Gaming tarafının başında yer alan Phil Spencer açıklama yaptı.

Spencer, abonelik sistemine yine bir zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi ve yakın zaman içinde bir zam yapmaya mecbur olacaklarının altını çizdi.