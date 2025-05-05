YouTube iki kişilik aboneliği test etmeye başladı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 21:43

Güncelleme: 05.05.2025 - 21:43

Bazı içerik izleme ve müzik dinleme platformlarında aile abonelikleri bulunuyor. Buna benzer şekilde YouTube da iki kişilik premium abonelikleri test etmeye başladı. Bu sayede iki kullanıcı tek hesabı kullanabilecek ve ücreti de paylaşabilecekler.

Yeni abonelik paketi Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong gibi ülkelerde test ediliyor. Yakında Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere gelmesi bekleniyor.

Daha önce de platformda cinsel temalar içeren sorgulamaların bulanıklaşmaya başlandığı açıklanmıştı. Bu adım hassas içeriklerin görünürlüklerinin azaltılmasını amaçlanıyor.