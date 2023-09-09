YouTube yeni bir 'abone ol' butonu test ediyor
YouTube, abone olma butonu için yeni bir şeyler test ediyor. Buna göre 'abone ol' denildiğinde abone olma simgesi parlayacak.
YouTube yeni ortaya çıktığı kadarıyla abone ol denildiğinde parlayan yapıda bir butonu test ediyor. Burada içerik üreticilerin işini kolaylaştırmak istiyor. Söz konusu sistem videodaki kişinin kanalıma abone olun sözlerini algılıyor ve abone olma butonu renkli bir aydınlatma ile öne çıkıyor.
YENİ ÖZELLİK İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK
Bu sistem ile videoyu izleyen kişilerin abone olmayı unutması durumunda hatırlatılmış oluyor.
YouTube daha önce daha uzun reklamları test ettiği noktasında gündeme gelmişti.
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