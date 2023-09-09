YouTube yeni bir 'abone ol' butonu test ediyor

YouTube, abone olma butonu için yeni bir şeyler test ediyor. Buna göre 'abone ol' denildiğinde abone olma simgesi parlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 01:29
YouTube yeni bir 'abone ol' butonu test ediyor
Abone Ol google-news

YouTube yeni ortaya çıktığı kadarıyla abone ol denildiğinde parlayan yapıda bir butonu test ediyor. Burada içerik üreticilerin işini kolaylaştırmak istiyor. Söz konusu sistem videodaki kişinin kanalıma abone olun sözlerini algılıyor ve abone olma butonu renkli bir aydınlatma ile öne çıkıyor.

YENİ ÖZELLİK İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Bu sistem ile videoyu izleyen kişilerin abone olmayı unutması durumunda hatırlatılmış oluyor. 

YouTube daha önce daha uzun reklamları test ettiği noktasında gündeme gelmişti.


Player Alanı
youtube YouTube abonelik YouTube abone olma butonu

İlgili Haberler

YouTube'dan oyun oynamak mümkün olacak

YouTube'dan oyun oynamak mümkün olacak
Dikey video akımı devam ediyor: Instagram, YouTube'dan sonra sıra Google Play Store'da

Dikey video akımı devam ediyor: Instagram, YouTube'dan sonra sıra Google Play Store'da
Ebeveynlik tavsiyeleri veren YouTuber çocuk istismarıyla suçlanıyor!

Ebeveynlik tavsiyeleri veren YouTuber çocuk istismarıyla suçlanıyor!

En Çok Okunan Haberler