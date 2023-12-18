YouTube Premium kullanmayanlar için 'reklam' kararı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:51

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:51

YouTube bir süredir reklam odağında kararlar alıyor. Premium olmayan kullanıcıların sürekli karşılaştığı reklamlar video izleme keyfini kaçırdığı için pek çok kişi 'reklam engelleyicileri' kullanıyordu. Ancak YouTube bunun önüne geçmek için adım atmış ve adeta 'premium üyelik alınması' için baskı yapmaya başlamıştı. Bunun ötesinde alınan yeni kararda reklamların süresi uzayacak ancak miktarı azalacak.

REKLAMLARIN SÜRESİ UZAYACAK AMA SAYISI AZALACAK

Popüler platform, daha önce uzun ancak daha seyrek reklam aralarını test etmeyi devreye almıştı.

Söz konusu uygulama artık TV tarafında hayata geçiyor. Buna göre izleyiciler televizyon ekranının sağ alt köşesinde reklamların bitmesine ne kadar kaldığını gösteren bir sayaç görecek. Böylece reklamın ne zaman sona ereceği öğrenmiş olacak. Bu televizyonlardaki bant yayın akışına benzetilebilir. Orada da reklam arası başladıktan sonra bitimine kalan süre ekranın sağ alt köşesinde yer alıyordu.

Daha önce de YouTube'un TV uygulamasına atlanamayan 30 saniyelik reklamlar eklenmişti.