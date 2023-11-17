YouTube'dan Android kullanıcılarını sevindirecek özellik

YouTube, Android kullanıcıları için 1080p özelliğini kullanıma sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:37
YouTube'dan Android kullanıcılarını sevindirecek özellik
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Daha önce iPhone ve Apple TV'de mevcut olan YouTube özelliği, 1080p Premium'u artık Android taraf için de sunmaya başladı. Bu seçenek şu anda YouTube'u premium olarak kullanan abonelere açık durumda. 

Google'ın daha önce Android kullanıcıları için özelliği test ettiği zaten ortaya çıkmıştı.

Bunun yanı sıra premium aboneler için başka pek çok özellik daha sunuluyor. Videolara farklı cihazlarda izlemeye devam etmek de bunlardan biri. Bir diğer yandan başarımlar için özel rozetler de sunuluyor. 

Daha önce yapay zeka kullanılan içeriklerin etiketlenmesini yani bildirilmesini içeren bir politakının geleceği de aktarılmıştı.


YouTube Android YouTube Android yeni özellik

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