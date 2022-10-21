Youtube, Premium servisine zam getirdi! Youtube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu? Youtube'un açıklaması ne oldu?
Binlerce kişinin kullandığı Youtube Premium'a zam geldi. Peki, Youtube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu? Youtube'un açıklaması ne oldu?
Günümüzün en fazla kullanılan sosyal medya uygulamalarından Youtube, Premium servisine zam getirdi. Premium'un ayrıcalıklarından faydalanan binlerce kullanıcı için güncel ücret merak konusu oldu.
YOUTUBE PREMİUM ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Binlerce kullanıcısı olan YouTube Premium’un öğrenci paketi aylık 9.99 TL’den 19.49 TL’ye, bireysel paketi 16.99 TL’den 29.99 TL’ye ve aile paketinin aylık ücreti ise 25.99 TL’den 59.99 TL’ye yükseltildi. Aynı zamanda yıllık 169.99 TL olan yıllık abonelik ücretinin güncel fiyatı 299.99 TL olarak belirlendi. Zam oranları ise şu şekilde:
YOUTUBE'UN AÇIKLAMASI NE OLDU?
Google çatısı altındaki Kaliforniya merkezli şirketten Premium kullanıcıları için açıklama geldi:
“YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık 16.99 TL olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık 29.99 TL (aylık 25.99 olan Premium aile planı aboneliğinizin fiyatını aylık 59.99 TL) olarak güncelleyeceğiz. Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak. Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin.”
Youtube, ABD'de yaşayan kullanıcıları için de Premium servisine zam getirdi: Türkiye'de yüzde 130'u bulan zam oranı, ABD'de yüzde 27 seviyelerinde.
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