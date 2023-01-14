YouTube, televizyona rakip olmak için testlere başladı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 11:53

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 11:53

Dünyanın en popüler platformlarından biri olan YouTube, 2017 yılında YouTube TV adlı bir platform kurmuştu. Bu sistemde pek çok kanal uygun fiyatlı olarak izlenebilir hale gelmiş ancak Türkiye'de kullanıma açılmamıştı. İşte bu sistemi ücretsiz hale getirmek isteyen YouTube, yeni bir platformu test etmeye başladı.

YOUTUBE ÜCRETSİZ YENİ BİR TV PLATFORMU ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

YouTube'un üzerinde çalıştığ yeni sistemde televizyon kanalları gibi televizyon izlemek mümkün olacak. YouTube TV tarafında Fox, ESPN, CNN, NFL TV ve CBS gibi kannallar destekleniyordu. Yeni platfromda çok daha fazla kanalın desteklenmesi bekleniyor.

Bu noktada en önemli detay, platformun ücretsiz olması.

Test aşamasında olduğu aktarılan hizmetin detayları ilerleyen dönemde detaylandırılacak.