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YouTube'un artık çalışmayacağı iPhone'lar

YouTube'un artık çalışmayacağı iPhone'lar

4.06.2025 16:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YouTube'un artık çalışmayacağı iPhone'lar

Eski iPhone'lar için destekler yavaş yavaş kesiliyor. Bunlardan biri de Google'dan geldi.

Apple eski iPhone'larına ve iPad'lerine verdiği desteği keserken, artık bazı cihazlarda YouTube da çalışmayacak. Ortaya çıktığı kadarıyla YouTube'un son sürümüyle beraber, iOS 15 ve iPadOS 15 işletim sistemlerine sahip cihazlara destek kesildi.

Buna göre iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 1. Nesil iPhone SE için destek kesilirken, iPad Air 2, iPad mini 4 ve 7. Nesil iPod Touch için de YouTube desteği kesildi.

Bu listede yer alan cihazların oldukça eski olması YouTube'un uzun süre cihazlarda desteklendiğini göstermiş oluyor. 

İlgili Konular: #iphone #google #youtube

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