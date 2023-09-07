YouTube'dan oyun oynamak mümkün olacak

Teknoloji devi Google'ın sahip olduğu video platformu YouTube'da artık oyunların da yer alacağı açıklandı. YouTube'un hem tarayıcı hem de mobil versiyonunda oyunlar oynanabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:46
YouTube'dan oyun oynamak mümkün olacak
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YouTube, videoların yanı sıra artık platformunda mini oyunlara da yer verecek. YouTube'un son özelliği, "Playables" adı verilen küçük cep oyunlarına ev sahipliği yapma amacını taşıyor.

Henüz sınırlı sayıda beta test kullanıcısı tarafından kullanılabilen "Playables", ana sayfanızda içerik akışınızın yanında küçük bir sekme olarak görünüyor. Bu mini oyunlar, hem masaüstü hem de mobil platformlarda oynanabilirler.

Örneklerden biri, kullanıcıların bir topu halkalar arasında yönlendirdiği "Stack Bounce" adlı oyundur. Bu oyun Google daha önce GameSnacks adlı oyun hizmetinde yer alıyordu. 

YouTube'un oyun özelliği, rakip platformlar Netflix ve TikTok'un bile oyunlara ilgi gösterdiği bir dönemde geldi. Ancak, YouTube'un bu alandaki atılımı, henüz erken bir aşamada olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.



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