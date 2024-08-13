YouTube'da çocuk kanallarıyla ilgili yine skandal

Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:01

Güncelleme: 13.08.2024 - 17:01

YouTube'un çocuklara yönelik farklı bir içerik politikası bulunuyor. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek ya da onları suça özendirecek içerikler özel olarak işaretleniyor. +18 yetişkin içeriklerinin de yer aldığı platformda tespit edildiği kadarıyla çocuk kanallarında uygunsuz videolar yer alıyor.

YOUTUBE'DAKİ ÇOCUK KANALLARINA DİKKAT

Tespit edilen videolarda kanal sahipleri, ilk bakışta çocuk içerikleri gibi gözüken videolarda YouTube'un içerik politikalarından kaçmak için animasyonlar eklemiş.

Reddit kullanıcıları tarafından tespit edilen bu kanalların videoları çocuklara yönelik gibi dursa da aslında mühtehcen görüntüler yer alıyor. Hatta bu kanalların sahipleri videolardaki bu içerikleri saklamıyor açık açık gösteriyor.

YouTube son yıllarda müstehcen içerikli reklamlar ve öneriler sorununa karşı önlemler aldığını iddia ediyor. Ancak, platformda benzer bir kanal oluşturmak ve bunu ilerletmek kolay görünüyor.