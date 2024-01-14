YouTube'un işkence gibi reklam engelleyici hamlesi

Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:47

Güncelleme: 14.01.2024 - 14:47

YouTube, reklam engelleyici kullananları cezalandırmak için türlü yollara başvuruyor. Kişileri ya premium hesap kullanmaya ya da reklam izlemeye mahkum eden YouTube'un reklam engelleyici kullananlara uyguladığı tarife ortaya çıktı. Buna göre YouTube, tüm siteyi video izlenmese bile yavaşlatıyor.

YOUTUBE CAYDIRICI OLABİLİYOR MU?

YouTube, reklam engelleyici hamlesiyle bir noktaya kadar kullanıcıların reklam engelleyici kullanmasının önüne geçiyor. Ancak burada engelleyici kullanan herkes premium hesaba geçmiyor ya da reklamları izlemeye karar vermiyor. Bunun yerine YouTube alternatiflerini de tercih edebiliyor.

Kullanıcıların burada asıl şikayet ettiği şey ise videoların sitede geç gelmesi ve video yüklense bile görüntünün donduğuna yönelik oluyor. Bu deneyim reklam engelleyici kapatıldığı noktada düzeliyor ve YouTube eski haline dönüyor.