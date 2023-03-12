Yüzüklerin Efendisi oyundan hikaye fragmanı geldi

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 13:02

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 13:31

Son zamanlarda film oyunları oldukça çok satmaya başladı. Özellikle Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy’nin satış rekorları kırması yapımcıların dikkatini çekti.

Bir film oyunu da NACON ve Deadalic’den geliyor. Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen The Lord of The Rings: Gollum isimli oyunun ilk hikâye fragmanı yayınlandı.

Oyunda, Gollum’un hayatı anlatılıyor. Fragmandan görüldüğü kadarıyla oyunda Gollum karakterinin iki ruh halini de oyuncular deneyimleyebiliyor. Yani Gollum kadar agresif, Smeagol kadar da arkadaş canlısı olabiliyorsunuz.