Yüzüklerin Efendisi oyundan hikaye fragmanı geldi
NACON ve Daedalic Entertainment tarafından yapılan The Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) oyunun hikâye fragmanı geldi. Gollum’u konu alacak oyunda oyuncular hikâyeye istedikleri gibi yön verebilecekler.
Son zamanlarda film oyunları oldukça çok satmaya başladı. Özellikle Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy’nin satış rekorları kırması yapımcıların dikkatini çekti.
Bir film oyunu da NACON ve Deadalic’den geliyor. Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen The Lord of The Rings: Gollum isimli oyunun ilk hikâye fragmanı yayınlandı.
Oyunda, Gollum’un hayatı anlatılıyor. Fragmandan görüldüğü kadarıyla oyunda Gollum karakterinin iki ruh halini de oyuncular deneyimleyebiliyor. Yani Gollum kadar agresif, Smeagol kadar da arkadaş canlısı olabiliyorsunuz.
Rol yapma öğelerinin yer aldığı Yüzüklerin Efendisi: Gollum’da gizlilik öğeleri de yer alıyor. Oyun boyunca aldığınız her karar Gollum’un kişilik özelliklerini etkiliyor. Yani oyun sonuna doğru büyük ihtimalle aldığınız kararlar hikâyede önemli bir etkiye sahip olacak.
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