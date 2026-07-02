Ameliyat oldu, işinden edildi: Tedavi gören doktorların sözleşmesi feshedildi

Birlik ve Dayanışma Sendikası, uzun süreli hastalık nedeniyle rapor kullanan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösterdi. Sendika, beyin kanaması geçiren bir aile hekimi ile kanser tedavisi gören iki hekim ve bir hemşirenin görev sözleşmelerinin sonlandırılmasının "insanlık dışı bir uygulama" olduğunu belirterek hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Aile Sağlığı Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, uzun süreli hastalık nedeniyle rapor kullanan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösterdi.

TEDAVİ GÖREN İKİ DOKTORUN SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRILDI

Sendikanın açıklamasına göre, 2025 yılı mayıs ayında beyin kanaması geçiren, günlerce yoğun bakımda tedavi gören ve ardından beyin ameliyatı olan Aile Hekimi Dr. Gülfem Önalemdar'ın, iki yıllık sözleşme döneminin altı ayını raporlu geçirdiği gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesi feshedildi. Aynı gün, meme kanseri ve beyin kanseri nedeniyle tedavi gören iki hekim ile bir hemşirenin de benzer gerekçelerle sözleşmelerinin sonlandırıldığı belirtildi.

'KANSER OLAMAZSINIZ, BEYİN KANAMASI GEÇİREMEZSİNİZ'

Dr. Ahmet Mehlepçi, söz konusu uygulamanın Anayasa'ya, ilgili yasal düzenlemelere ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine aykırı olduğunu savunarak, "Sağlık çalışanlarına fiilen 'Hasta olamazsınız, kanser olamazsınız, beyin kanaması geçiremezsiniz' denilmektedir. Bu yaklaşım kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının hastalandıklarında ayrıca ekonomik mağduriyet de yaşadıklarını belirten Dr. Mehlepçi, yerlerine vekâlet edecek personel bulunamaması halinde maaşlarının yalnızca üçte birini alabildiklerini, buna rağmen sözleşmelerinin feshedilmesinin mağduriyeti daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, söz konusu fesih işlemlerinin iptali için hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı. Sendika, sağlık çalışanlarının hastalanma hakkını dahi fiilen ortadan kaldırdığını savunduğu uygulamanın geri çekilmesi çağrısında bulunarak, üyelerinin ve tüm sağlık emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.