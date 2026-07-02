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Altın fiyatlarında toparlanma sinyali: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Temmuz 2026 Perşembe...

Altın fiyatlarında toparlanma sinyali: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Temmuz 2026 Perşembe...

2.07.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında toparlanma sinyali: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 2 Temmuz 2026 Perşembe...

2 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 2 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları güne yükselişe başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 2 Temmuz 2026 Perşembe...

Spot altın yüzde 0,7 yükselişle ons başına 4.057,92 dolar seviyesine çıktı. Bir önceki seansta 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test eden değerli metal, ABD'de ağustos vadeli altın kontratlarında ise yüzde 0,3 düşüşle 4.070,10 dolardan işlem gördü.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.108 TL
Çeyrek altın 10.090 TL
Cumhuriyet altını 40.143 TL
Ons altın 4.072 dolar
Yarım altın 20.136 TL
Tam altın 40.193 TL
Gremse altın 100.792 TL

Altın fiyatları, çarşamba günü son yedi ayın en düşük seviyelerine yaklaşmasının ardından, beklentilerin altında kalan ABD özel sektör istihdam verisinin Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle toparlandı. Günü 4.029,89 dolardan yükselişle tamamlayan altın, yeni işlem gününde de kazançlarını korudu.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, piyasada aşağı yönlü pozisyon alma konusunda temkinli bir görünüm olduğunu belirterek, “Fiyatlarda aşağı yönlü denemeler hızla alımlarla karşılanıyor” dedi.

Frappell, “ADP özel sektör istihdam verisi tahminlerin biraz altında geldi. Bu nedenle bazı yatırımcılar benzer bir görünümün tarım dışı istihdam verisine de yansıyabileceğini düşünüyor ve bu da altındaki yükselişi açıklıyor” ifadelerini kullandı.

ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziran ayında 98 bin kişi arttı. Böylece istihdam artışı, ekonomistlerin 118 bin kişilik beklentisinin altında kaldı. Mayıs ayına ilişkin veri ise revize edilmeyerek 122 bin kişi olarak korundu.

FED'İN FAİZ PATİKASI İÇİN KRİTİK VERİ

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, son haftalarda enflasyon beklentileri ile enflasyona yönelik risklerin azaldığını belirterek, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcıların odağı ise günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak haziran ayı ABD tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor. Söz konusu verinin, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilere yön vermesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARI DA İZLENİYOR

Öte yandan petrol fiyatları, İran ile ABD arasında çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nı gündeme alan dolaylı görüşmelerin tamamlanmasının ardından geriledi. Ancak görüşmelerde kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik somut bir ilerleme kaydedilmedi.

Analistler, yüksek petrol fiyatları ile güçlü iş gücü piyasasının enflasyonist baskıları artırabileceğini belirtiyor. Bu durumun, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendirdiği ifade ediliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,6 artışla ons başına 60,06 dolara, platin yüzde 2 yükselişle 1.607,67 dolara ve paladyum yüzde 1,4 artışla 1.227,13 dolara çıktı.

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