Aliağa'da işçiler meydana indi: 'Gemi söküm cehennem, işçiler köle kalmayacak'

20 Şubat 2022 Pazar, 19:39

Aliağa Demokrasi Meydanı'ndaki basın açıklamasına yüzlerce gemi sökümü işçisi ve aileleri katıldı. Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde çalışan, düşük ücret ve ağır çalışma koşulları gerekçesiyle 10 gündür iş bırakma eylemi yapan söküm işçileri, patronlara karşı tepkilerini yükseltti.

"KÖLE OLMAYACAĞIZ"

Gemi söküm tesislerindeki 22 firmada görevli yaklaşık 2 bin işçi adına bir basın açıklaması yapıldı. "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz", "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek", "Birleşe Birleşe Kazanacağız" sloganları eşliğinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bizler günlerdir insanca çalışma ve yaşam koşulları talebiyle direnen Aliağa Gemi Söküm işçileriyiz. Haklarımızı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Yıllardır tersane patronlarının bizlere reva gördüğü yaşamı, çalışma koşullarını kabul etmiyoruz. Günlerdir taleplerimizi tek tek sıraladık. Ancak görmeyen gözler, duymayan kulaklar için bir kez daha buradan haykırmak için toplandık. Kardeşler diyoruz ki; Gemi söküm cehennem işçiler köle kalmayacak."

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nin dünyanın üçüncü büyük, Avrupa'nın ise tek gemi söküm tersanesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Yıllık 200 milyon dolarlık iş hacminden söz ediliyor. Tersane patronları kâr rekorları kırıyor. Ama biz, tersanede tüm değerleri yaratan işçiler olarak emeğimizin, alın terimizin karşılığını alamıyoruz. Her gün artan enflasyon karşısında biraz daha eziliyoruz. İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz" denildi.

Açıklamada, işçilerin talepleri şöyle sıralandı:

"-Ücretlerimize zam yapılmasını istiyoruz.

-Haklı taleplerimizden kaynaklı gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizden kaynaklı kimsenin işten atılmayacağına dair güvence istiyoruz. Açılan davanın geri çekilmesini bekliyoruz.

- Taleplerimiz ve temsilcilerimiz protokol altına alınarak tanınsın istiyoruz.

-Maaşların alınan ücret üzerinden bankaya yatırılmasını istiyoruz.

-Mesai saat ücretlerinin 4 saatinin 1 yevmiye olması istiyoruz.

-Hava olumsuz koşullarında çalışılmaması durumunda yevmiyelerin kesilmemesini istiyoruz.

-KKD'lerin (Kişisel Koruyucu Donanım) zamanında eksiksiz dağıtılmasını istiyoruz.

-Oksijen lambalarının bakımı ve eksikliklerinin giderilmesini istiyoruz.

-Sigortaların kesilmemesini istiyoruz.

-Sosyal tesislerin düzeltilmesini istiyoruz.

- Mazeret izinlerinin yevmiyeden kesilmemesini istiyoruz.

-Resmi tatillerin ekstra mesai olarak verilmesini istiyoruz.

-Yıllık izinlerin verilmesini istiyoruz.

-Mevcut sertifikanın bütün şantiyelerde geçerli olmasını istiyoruz.

-İşe giriş kısmında sağlık raporu ücretinin işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz.

- Zamların 6 ayda bir yapılmasını istiyoruz.

- Gemi sökümün ağır sanayi olarak tanınmasını istiyoruz."