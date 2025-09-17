Türk Harb-İş Eskişehir Şubesi'nden 'toplu sözleşme' tepkisi: 'Taleplerimizin neredeyse hiçbiri karşılanmadan imzalanmıştır'

Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, Savunma sanayiinde örgütlü Türk Harb-İş, toplu iş sözleşmesini imzaladı. Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, imza altına alınan sözleşmeye tepki gösterdi.

Atak, şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz üzere 2 Ağustos 2025 tarihinde, 630 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu çerçeve protokolü imzalanmıştı. Ancak bu protokol, Milli Savunma Bakanlığı iş kolunda çalışan savunma işçilerinin taleplerinden oldukça uzak bir protokol olmuştur. Protokol sonrasında iş kolumuzdaki toplu iş görüşmeleri devam ediyordu. Dün itibarıyla, 16 Eylül 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı İşveren Sendikası TÜHİS ile Türk Halk Sendikası Genel Merkezi arasında yapılan görüşmeler sonuçlanmış ve 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Ne yazık ki, kamu çerçeve protokolünde görmezden gelinen savunma işçileri, toplu iş görüşmelerinde de aynı şekilde bir kez daha yok sayılmıştır. Taleplerimizin neredeyse hiçbiri karşılanmadan, yıllardır süregelen mağduriyetimiz giderilmeden bu sözleşme imzalanmıştır.

"SÖZLEŞME YARAYA MERHEM OLMAMIŞTIR"

Türkiye’de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çok önemli işlere imza atan, savaşlarda en önemli gücümüz olan F-4 ve F-16’ların bakımını yapan, Hava Kuvvetleri envanterindeki bütün uçakların bakım ve onarımını üstlenen Eskişehir’deki işçilerin sahiplenilmesi gerekir. Bu sahiplenme ister toplu iş sözleşmeleriyle, ister protokollerle olsun mutlaka sağlanmalıdır. Ancak bu sözleşmeler maalesef yaraya merhem olmamıştır.

"SAVUNMA SANAYİİ GÜCÜNDE BÜYÜK BİR KAN KAYBI"

Ekonomik anlamda ciddi mağduriyetimiz, sözleşme imzalanmış olmasına rağmen devam etmektedir. Bu durumu yalnızca özlük haklarımızda bir geriye gidiş ya da ekonomik kayıp olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü yapılan bu imza, yılların emeğiyle yetişmiş kalifiye personelimizin istifa veya emeklilik yoluyla ayrılmasının da önüne geçemeyecektir. Bu, açıkça Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlığı’nın yıllardır övündüğü savunma sanayii gücünde büyük bir kan kaybıdır. Bu milli savunmanın kaybıdır, ülkemizin kaybıdır.

"ÇALIŞMA HAYATINA VURULMUŞ BÜYÜK BİR DARBE"

Bizler Eskişehir’den sesimizi; sizlerin aracılığıyla, sosyal medya üzerinden, işyerlerimizde yaptığımız eylemlerle ve meydanlarda dile getirmeye çalıştık. Ancak sesimizi bir türlü duyuramadık. Bir kez daha ifade etmek istiyoruz: Biz 630 bin kamu işçisi içinde ayrı bir parantez açılması, ayrı bir noktada değerlendirilmesi gereken işçileriz. Ancak bu yapılmamış, hatta bundan çok uzak bir noktaya çekilmiştir. Bundan sonraki süreçte de haklarımızı ve taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü imza altına alınan bu sözleşme, çalışma hayatında özellikle kamu işçileri açısından toplu iş görüşmelerinin anlamını yitirdiğini göstermektedir. Artık yalnızca Türk-İş Genel Başkanı’nın hükümetle yaptığı ikili görüşmelere dayanılarak sözleşmeler imzalanmaktadır. Bu da çalışma hayatına vurulmuş ayrı bir darbedir.

"İSYANIMIZI AÇIK VE NET ŞEKİLDE İFADE EDİYORUZ"

Biz savunma sanayi işçileri olarak, bu sahipsizliğe karşı isyanımızı açık ve net biçimde ifade ediyoruz. Üyelerimizle birlikte bu durumu kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz. Her ne kadar sözleşmemiz imzalanmış olsa da Milli Savunma Bakanlığı’na özel bir uygulamanın yapılması gerektiğini buradan vurguluyoruz. Taleplerimizi karşılamayan, taleplerimizin çok uzağında kalan bu protokol ve sözleşmelerden bir an önce çıkılarak; insanca yaşamak için gerekli olan temel hak ve özgürlüklerimizin, özlük haklarımızın, mesleki ve teknik iyileştirmelerin acilen yapılmasını talep ediyoruz. Bu, yalnızca bizim değil, ülkemizin kaybıdır. Bu bir milli beka sorunudur. Bu sorunun bir an önce çözülmesi, yetkililerin vatan borcudur, vatan görevidir.”