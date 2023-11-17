210 futbol sahası kadar alandaki madene onay

Her gün yeni bir maden projesi gündeme gelirken var olanlar da büyümeye devam ediyor. Son olarak Muğla Milas ve Aydın Çine sınırları içinde kalan 20.38 hektarlık maden için büyüme izni verildi.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00
210 futbol sahası kadar alandaki madene onay
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Alinda Madencilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı onayla birlikte mevcut maden işletmesini neredeyse yedi katına, 148 hektara çıkartacak. Bir futbol sahasının 0.71 hektar olduğunu düşünüldüğünde şirket, yaklaşık 210 futbol sahası büyüklüğündeki alanda maden işletmeye başlayacak.

Tarım ve orman alanlarını içinde bulunduran alandan cam ve seramikte kullanılan feldispat çıkarılacak. Ayrıca alan, tarım ve turizmde su ihtiyaçlarının karşılandığı Büyük Menderes Havzası içinde yer alıyor.

Proje sahasında ve yakınlarında İsviçre’de imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” gereğince kesin koruma altında bulunması gereken hayvan türleri de yer alıyor.


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