41 günlük hukuksuzluk son buldu: Akbelen direnişçisi Esra Işık'a tahliye kararı

11.05.2026 14:20:00
Muğla'nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kararına karşı çıktığı gerekçesiyle 40 gündür tutuklu bulunan İkizköylü yaşam savunucusu Esra Işık için tahliye kararı verildi.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde acele kamulaştırma kararlarını protesto gösterilerinin ardından “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlarından hakkında dava açılan Esra Işık’ın tahliyesine karar verildi.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk durumunu incelediği Işık hakkında açılan davadaki delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.

Işık'a, adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan toplam 679 parsellik tarım arazisinin, Yeniköy Termik Santrali’ne kömür sağlanması amacıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından parsellerin değer tespitinin yapılması ve el koyma işlemleri için Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava sürerken, 30 Mart’ta kamulaştırma kararı verilen parsellerde bilirkişi keşfi gerçekleştirilmişti.

DİRENİRKEN TUTUKLANMIŞTI

Keşfe karşı çıkan İkizköylü Esra Işık, aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış, 31 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

Işık, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan yargılanıyor.

Bilirkişi heyeti Esra Işık’ın sözlerinden ‘İncinmiş’ Acele kamulaştırmaya karşı yapılan incelemeleri protesto ettiği için tutuklanan İkizköylü Esra Işık’ın tutukluluğu sürerken pazartesi yapılan duruşmada şikayetçi bilirkişi heyetinin köylülere haber verilmediğini ve kendilerini tanıtmadıklarını kabul etti. Heyet, “ahlaksız, edepsiz, alçak” ifadelerinden “incindiklerini” belirterek Esra Işık’tan şikayetçi olduklarını söyledi.
TBB Başkanı Sağkan, Esra Işık’ı cezaevinde ziyaret etti Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı protesto sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Esra Işık’ı cezaevinde ziyaret eti. Sağkan, “Bunun bir gözdağı olduğunu da biliyoruz. Tutuklandığı dosyanın konusu gerçekten hukuk sistemi bakımından kara bir leke” dedi.
Akbelen'de 1 Mayıs açıklaması: 'Esra Işık serbest bırakılsın' Akbelen direnişçisi Esra Işık’ın tutukluluğuna tepki gösteren annesi Nejla Işık, 1 Mayıs’ta köylülerle birlikte Akbelen’de açıklama yaptı. Işık, hem emeğin hem de doğa mücadelesinin altını çizerek kızı için özgürlük çağrısında bulundu.