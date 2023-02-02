Ağaoğlu’nun Bargilya Sulak Alanı’na projesi iptal edildi: Ekolojik koridor kurtuldu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:31

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 16:45

Koruma statülerine sahip Boğaziçi Bargilya Sulak Alanı’nın yanı başındaki ekolojik koridor niteliğindeki alana lüks konut yapmak için geçen yıllarda adım atıldı. 197 kuş türünün üreme ve barınma yeri olan bölge için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Haziran 2021’de ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararı verdi.

4 milyon 500 bin metrekarelik alanda toplam 743 bin metrekalik inşaata karşı başta Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) olmak üzere birçok kurum ve kişi dava açtı. Davanın üzerine 11 bilirkişiyle bölgede keşif yapıldı. Yapılan keşfin ardından sonuç çevrecilerin lehine sonuçlandı. Raporun ardından mahkeme, 11 Ocak 2023’te ‘ÇED olumlu’ kararı için yürütmenin itiraz yolu kapalı olmak üzere durdurulmasına karar verdi.

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

MUÇEP tarafından yapılan açıklamada, “Bölgenin binlerce yıllık geçmişe dayanan doğal ve kültürel değerleriyle korunup, iklim krizine karşı da oldukça kırılgan bir yapıya sahip alanın tahrip edilmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz vermiştik. Bu sözü tutabildiğimiz için de çok mutluyuz” denildi.

Ayrıca, “Avcılığın yasak olduğu ve yaşamaya devam eden Boğaziçi Bargilya Sulak Alanı yüzlerce canlı türü için bir sığınak niteliğinde. Böyle kalması için savunmaya devam edeceğiz. Korumak ve yaşatmaktan yana tavizsiz yolumuza devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.