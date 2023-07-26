Akbelen'de ağaç kıyımına karşı mücadele sürüyor
Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı’na Limak Holding tarafından açılmak istenen maden sahasına karşı yurttaşlar, bugün de kolluk güçlerinin müdahalesine rağmen direnişlerini sürdürüyor.
Akbelen Ormanı’nı korumak için yapılan direniş bugün sabahın erken saatlerinde de devam etti.
Köylüler ve yaşam savunucuları ağaçları korumak için kesim bölgesine girdi. Ağaçlara sarılarak eylem yapan yurttaşlara jandarma ve polis müdahele etti.
Yurttaşlar ormandan dışarı çıkarıldı.
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