Binlerce ağacı yok ettiler! İşte Akbelen'deki kıyımın görüntüleri...
Akbelen Ormanı'nda maden için yurttaşların tüm tepkilerine rağmen yapılan kıyımda binlerce ağaç yok edildi. Ortaya çıkan manzarayı Akbelenliler görüntüledi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarında dün sabah saatlerinde ağaç kesimine başlanması sonrası jandarma bütün yolları kapattı.
Jandarmanın ormana sahip çıkmak isteyenlere yönelik müdahalesi sonrası bazı yurttaşlar biber gazı ve tazyikli su nedeniyle hastanelik oldu.
Müdahalede 8 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan köylüler, köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal ve çevreciler bir süre sonra serbest bırakıldı.
Bu sabah ise Akbelen'de yapılan ağaç kıyımının boyutları, yurttaşların çektiği görüntülerle ortaya çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Çevre illerden de hissedildi
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- 'Bunun ardından daha büyük deprem gelirse...'
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Hakkımı helal etmiyorum