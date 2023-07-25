Binlerce ağacı yok ettiler! İşte Akbelen'deki kıyımın görüntüleri...

Akbelen Ormanı'nda maden için yurttaşların tüm tepkilerine rağmen yapılan kıyımda binlerce ağaç yok edildi. Ortaya çıkan manzarayı Akbelenliler görüntüledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:17
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarında dün sabah saatlerinde ağaç kesimine başlanması sonrası jandarma bütün yolları kapattı. 

Jandarmanın ormana sahip çıkmak isteyenlere yönelik müdahalesi sonrası bazı yurttaşlar biber gazı ve tazyikli su nedeniyle hastanelik oldu.

Müdahalede 8 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan köylüler, köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal ve çevreciler bir süre sonra serbest bırakıldı.

Bu sabah ise Akbelen'de yapılan ağaç kıyımının boyutları, yurttaşların çektiği görüntülerle ortaya çıktı. 


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