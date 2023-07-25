Akbelen için direniş sürüyor!
Akbelen Ormanı'nda maden için binlerce ağacın yok edilmesine karşı çıkan yurttaşlar, direnişlerini sürdürüyor. Yaşam savunucuları TOMA ve jandarma barikatının başladığı bölgeye doğru slogan atarak yürümeye başladı. Ardından yaptıkları insan zinciriyle protestolarını sürdürdüler.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarında dün sabah saatlerinde ağaç kesimine başlanması sonrası jandarma bütün yolları kapattı. Jandarmanın ormana sahip çıkmak isteyenlere yönelik müdahalesi sonrası bazı yurttaşlar biber gazı ve tazyikli su nedeniyle hastanelik oldu.
Ağaç kesim kararına karşı köylülerin ve çevrecilerin başlattığı nöbet ise sürüyor. Ormandan ağaç kesim seslerinin yükselmesi üzerine köylüler, TOMA ve jandarma barikatının başladığı bölgeye doğru slogan atarak yürümeye başladı. Ardından yaptıkları insan zinciriyle protestolarını sürdürdüler.
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