AKP’li iki belediye, Karadeniz sahiline dolgu yapmak için bakanlıktan onay aldı: Doldur doldur bitmedi!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

Bunun en büyük örneklerini de Trabzon Havalimanı ve Trabzonspor’un Papara Park Stadyum’u oluşturuyor. Daha önce de ilde birçok dolgu çalışmasıyla sık sık gündeme gelen AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, yargıdan dönen projesiyle yeniden onay aldı.

Belediyenin, “Kıyı Düzenleme ve Rekreatif Amaçlı Dolgu Projesi” için aldığı ilk onay, 2022’de Ordu 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Danıştay 6. Dairesi de bu kararı onadı. İptal kararında, “Kıyı bilimleri, ulaşım ve trafik planlama, jeoloji mühendisliği ve şehir planlama açısından yerinde olmayan dava konusu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” dendi.

ÇOĞU TAMAMLANDI

Bu kararın ardından belediye ÇED raporunda düzenlemeler yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da “ÇED olumlu” kararı verdi. Belediye daha önce 325 bin 334 metrekarelik alanı doldurma çalışmalarını tamamlamıştı. Bu onayla birlikte yeniden 116 bin 681 metrekarelik alan da doldurulacak.

‘SAHİL DÜZENLEMESİ’

Bir diğer AKP’li Trabzon Akçaabat Belediyesi de 671 bin metrekarelik dolgu alanını büyütmek için onayını aldı. Belediye, “Kıyı ve Sahil Düzenlemesi Amaçlı Dolgu Alanı Kapasite Artışı ve Sahil Dolgusu Tahkimat Projesi” kapsamında aldığı onayla 78 bin metrekarelik alanı da dolduracak. Proje kapsamında sahil düzenlemesi yapılacak.