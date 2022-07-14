AKP’li Yakakent Belediyesi'den Kozköy sahiline çöp toplama merkezi

14 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Samsun’da AKP’li Yakakent Belediyesi, kumsalı ve deniziyle ünlü olan Kozköyü sahilinde Katı Atık Ayrıştırma ve Toplama Merkezi yaptı. Yazlıkçıların yoğun yerleşim yeri olan Kozköy Mahallesi’ne inşa edilen tesis, yurttaşların ve çevre örgütlerinin, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunlara neden olacağını söylerek tepki göstermelerine rağmen tamamlandı.

Kozköy Mahallesi’ndeki sahil şeridinin kumsal ve doğal plajı ile ilçeye ayrı bir güzellik kattığını, ancak bu güzelliğe katı atık tesisi ile darbe vurulduğunu söyleyen CHP Yakakent İlçe Başkanı Hayri Kara “İlçemizin Kozköyü sahili, eşsiz kumsalı ve masmavi denizi ile ünlü. Turizm kentimizde kumsallarımız halkımıza hizmet yerine ‘çöp işlerine’ ayrılmış durumda. Yer tespitini her zamanki gibi yanlış yaptılar. Kokmayacakmış, görüntü kirliliği olmayacakmış. Merak ediyorum çöp tesisinin karşısında kimler denize girmek ister, yanına ev yapmak ister. Yaşam alanlarımız daraltılıyor. Bizlere emanet edilen sahillerimizi kendilerine miras kaldı sanıp har vurup harman savuruyorlar. Geleceği ve doğayı düşünmeyen yönetim anlayışı bu işleri başaramadığını gösterdi” dedi.