Asi Nehri'nde alarm: Balıklar ölüyor

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde toplu balık ölümleri görüldü.

AA
14 Haziran 2022 Salı, 15:44
Asi Nehri'nde alarm: Balıklar ölüyor
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Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ilçesinde su yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda ölü balık gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı. Yetkililer, Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ilçesinde su yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.

Yetkililer, Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığını bildirdi.


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