Asi Nehri'nde alarm: Balıklar ölüyor
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde toplu balık ölümleri görüldü.
Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ilçesinde su yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda ölü balık gören yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı. Yetkililer, Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığını bildirdi.
Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ilçesinde su yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.
Yetkililer, Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığını bildirdi.
İlgili Haberler
- Çevre, siyanür ve İzmir!
- 6’lı masa çevresinde kurulmuştu: 'Kurumsal Reformlar Komisyonu'nda yeni gelişme!
- İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz: “Uçurtmalar temiz çevrenin sembolüdür"
- BM'den Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı
- Çevre Günü’nde Bursa’dan yükselen imdat çığlığı
-
Video Haberler
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
- İstanbul'da faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!