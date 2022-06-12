6’lı masa çevresinde kurulmuştu: 'Kurumsal Reformlar Komisyonu'nda yeni gelişme!
Altı muhalefet partisinin, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çerçevesinde ekonomi alanındaki stratejilerin makro düzeyde belirlenmesi amacıyla oluşturduğu 'Kurumsal Reformlar Komisyonu'nun ortak metni yarın açıklanacak.
CHP'den eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak'ın, DEVA Partisi'nden yine eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı'nın, Demokrat Parti'den eski Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Bülent Şahinalp'in, Gelecek Partisinden eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarından Feridun Bilgin'in, İYİ Partiden eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın ve Saadet Partisinden eski Devlet bakanlarından Sabri Tekir'in yer aldığı komisyon, çalışmasını tamamladı.
Komisyon, bu kapsamında hazırladığı raporu yarın kamuoyuyla paylaşacak.
DİKKAT ÇEKEN 4 BAŞLIK
Komisyon çalışmasını, "kamu maliyesi", "kamuda planlama", "Merkez Bankası" ile "Ekonomik ve Sosyal Konsey" olmak üzere dört ana başlık altında yürüttü.
"Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırma" hedefi doğrultusunda, "Strateji ve Planlama Teşkilatı" adıyla bir yapı oluşturulması konusunda mutabakata varan komisyon, teşkilatın çalışma esaslarını da belirledi.
Komisyon, Ekonomik ve Sosyal Konseyin, ekonomik ve sosyal alandaki bütün sektörleri kapsadığı değerlendirmesi çerçevesinde, periyodik toplanması konusunda uzlaştı. Konseyin işlevsel hale getirilmesine yönelik ilkesel ve yapısal reformların çerçevesi de oluşturuldu.
"Merkez Bankasının kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının teminat altına alınması ile Bankanın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken araçlarını serbestçe kullanması" başlıklarında da mutabakata varıldı.
Kamu maliyesi alanında aralarında milletvekilleri, Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurulu yetkililerinin de bulunduğu "Durum Tespit Komisyonu" oluşturulması konusunda da uzlaşmaya varan Komisyon, kamu ihale sistemi ve özelleştirmeler ile kamu özel iş birliği projeleriyle ilgili incelemede bulunacak.
Komisyonun uzlaştığı ortak metin, yarın kamuoyuyla paylaşılacak.
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