Maden ocağında feci olay... Mühendis kepçenin altında kalarak can verdi!

Malkara ilçesinde maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:28
Maden ocağında feci olay... Mühendis kepçenin altında kalarak can verdi!
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı kırsal Pirinççeşme Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren Akçadağ Madencilik Şirketi'ne ait maden ocağında saat 15.00 sıralarında bir iş cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; maden mühendisi Erdem Cebhe (42), ocakta çalıştığı sırada operatörü Yaşar S.'nin (25) kullandığı ve geri gelen iş makinesinin altında kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ocakta çalışanların kepçe altından çıkardığı Cebhe, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cebhe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Erdem Cebhe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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