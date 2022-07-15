Bayındır Belediyesi çalışanının itirafı sonrası hayvanseverler ayaklandı: Ölüm kuyuları açılsın
Belediye çalışanının hayvanları uyutup gömdüklerini itiraf etmelesi üzerine hayvan severler harekete geçti. Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı avukat Ayşe Aydın, savcıları göreve çağırdı.
İzmir’in AKP’li Bayındır Belediyesi hayvan barınağında çalışan bir işçinin üç gün önce jandarmaya giderek bir yıldır hayvanları uyutup gömdüklerini itiraf etmesinin ardından dört ayrı yerde14 ölü köpeğin gömülü bulunması hayvanseverleri ayaklandırdı, beş ölüm kuyusunun acilen açılması istendi.
Belediye çalışanının itiraflarının ardından, beş ayrı alanda 250’ye yakın hayvanı gömdüklerini ve yerlerini göstermeye hazır olduğunu söylemesi üzerine hayvanseverler harekete geçti.
İNCELEME BAŞLATILSIN
Hayvan katliamının ortaya çıkmasının ardından savcıları göreve çağıran Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı avukat Ayşe Aydın, “ Bir belediye çalışanın itirafı sonrası bu katliam ortaya çıkıyor. Savcılık soruşturma başlattı ama diğer çukurların açılması için henüz harekete geçilmedi. Acilen hayvanların gömülü olduğu beş çukur açılarak otopsi yapılmalı. 250’ye yakın hayvanın ölüm çukurlarına gömüldüğü iddia ediliyor. Belediyenin evrakları, kamera görüntüleri incelenmeli. Sorumlular cezalandırılsın. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız” diyerek çukurların acilen açılması gerektiğini söyledi.
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