Akbelen yolunda iki kere ‘keyfi’ çevirme
Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliama karşı durmak için İstanbul’dan yola çıkan yaşam savunucularına 10 dakika arayla jandarma tarafından çevirme yapıldı.
İstanbul’dan Akbelen Ormanı’nda yaşanan ağaç kıyımına karşı destek olmak için yola çıkan yaşam savunucuları, Muğla Milas yolunda 10 dakika arayla jandarma tarafından çevrildi.
İlk çevirmede yaklaşık yarım saat süren kimlik kontrollerinin ardından yola çıkıldı. Yolda geçen 10 dakikanın ardından bir jandarma ekibi daha aracı durdurdu.
YURTTAŞLAR İSYAN ETTİ!
Araçtaki yurttaşlar, “Daha önce çevirme yapıldı. Karakola sorun. Böyle sürekli arama mı yapılacak” şeklinde isyan etti. Jandarma tarafından tekrar yapılan kimlik kontrolün ardından araç yeniden yola çıktı.
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