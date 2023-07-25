Akbelen yolunda iki kere ‘keyfi’ çevirme

Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliama karşı durmak için İstanbul’dan yola çıkan yaşam savunucularına 10 dakika arayla jandarma tarafından çevirme yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:59
Akbelen yolunda iki kere ‘keyfi’ çevirme
Abone Ol google-news

İstanbul’dan Akbelen Ormanı’nda yaşanan ağaç kıyımına karşı destek olmak için yola çıkan yaşam savunucuları, Muğla Milas yolunda 10 dakika arayla jandarma tarafından çevrildi. 

İlk çevirmede yaklaşık yarım saat süren kimlik kontrollerinin ardından yola çıkıldı. Yolda geçen 10 dakikanın ardından bir jandarma ekibi daha aracı durdurdu. 

YURTTAŞLAR İSYAN ETTİ!

Araçtaki yurttaşlar, “Daha önce çevirme yapıldı. Karakola sorun. Böyle sürekli arama mı yapılacak” şeklinde isyan etti. Jandarma tarafından tekrar yapılan kimlik kontrolün ardından araç yeniden yola çıktı.


Akbelen Ormanı akbelen ağaç kıyımı Jandarma çevirmen

İlgili Haberler

Tarkan'dan Akbelen Ormanı direnişine destek: 'Doyun artık!'

Tarkan'dan Akbelen Ormanı direnişine destek: 'Doyun artık!'
Jandarma şafak baskını düzenledi: Akbelen’e dokunma!

Jandarma şafak baskını düzenledi: Akbelen’e dokunma!
İzmir’den Akbelen’e destek: Ağaç kesimlerini durdurun!

İzmir’den Akbelen’e destek: Ağaç kesimlerini durdurun!

En Çok Okunan Haberler