Bodrum Kumbahçe’de liman isyanı
Muğla’nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi'nde mevcut gemi yanaşma limanının büyütülmesi projesinin ÇED toplantısı halkın tepkilerinden dolayı yapılamadı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi'nde mevcut gemi yanaşma limanının büyütülmesi projesinin ÇED toplantısı halkın tepkilerinden dolayı yapılamadı.
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş tarafından Kumbahçe Mahallesi’nde “Bodrum Tekne Yanaşma Yeri ve Feribot İskelesi” projesi için 16 Mayıs’ta ÇED süreci başlatılmıştı. Projeye ilişkin bugün, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Toplantı Salonu’nda halkın katılım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, ÇED projesini hazırlayan firma görevlileri ile vatandaşlar katıldı.
TUTANAK TUTULDU
Yurttaşlar ellerinde, "Kumbahçe'ye marina cinayettir", "Kumbahçe'de yağmacı istemiyoruz", yazılı pankartlar taşıdı. Toplantının başında ÇED projesini hazırlayan firmanın temsilcisi bir sunum yaptı. Temsilci, sunumunda projenin tasarım, çevresel, ekonomik ve sosyal olmak üzere bütün etkilerini araştırmaya çalıştıklarını ve bölgedeki plajların hiçbir şekilde etkilenmemesine gayret ettiklerini söyledi. Firma temsilcisi konuşma yaptığı sırada vatandaşlar, projenin hayata geçmesi durumunda Giritli Teyze ve Paşatarlası plajlarını bir daha halkın kullanamayacağını ifade ederek tepki gösterdi. Denize girme ve nefes alma imkanı buldukları iki plajın tekne bağlanması amacıyla yok edileceğini ifade eden mahalleli, projeye 130 tekne bağlama yeri adı altında başlanacak Yolcu Limanı-Tekne Yanaşma Yeri ve Feribot İskelesi’nin daha sonra Bodrum Limanı gibi 450 teknelik büyük bir liman olacağını öne sürdü.
Tepkiler sonrasında projenin ÇED toplantısı yapılamadı. Toplantı sonunda vatandaşlar, toplantının tamamlanamadığına dair tutanak tuttu.
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