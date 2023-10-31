Bozburun’da kıyıma yol açacak projenin duruşması görüldü: Geri döndürülemez bir yıkım olabilir

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:12

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:13

Muğla Marmaris’te Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilmek istenen derin deniz deşarjı projesine karşı açılan davanın duruşması bugün Muğla İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemede projenin doğada yaratacağı yıkımın geri döndürülemez olduğu ve projenin kamu yararı gözetmediği vurgusu yapıldı. Mahkemenin kararı bir ay içinde açıklaması bekleniyor.

Muğla Valiliği tarafından verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı yurttaşlar dava açmıştı. Geçen aylarda bölgede yapılan bilirkişi keşfinin ardından mahkeme geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından son duruşma bugün Muğla İdare Mahkemesi’nde görüldü.

‘AKDENİZ FOKLARININ YAŞAM ALANI’

Duruşmada davacılar ve avukatlar tarafından Bozburun’un içme suyu sorununu çözme iddiasında olan projenin doğada yaratacağı yıkımın geri döndürülemez olduğu ve projenin kamu yararı gözetmediği vurgusu yapıldı.

Marmaris Kent Konseyi tarafından duruşma sonrası yapılan açıklamada, “Mahkemede iklim değişikliği tehdidinin farkında olan DSİ’nin iklim değişikliğini tetikleyecek, kötüleşmeyi hızlandıracak denizel ve karasal ekosistem üzerinde böylesi bir projede ısrarını anlamanın mümkün olmadığı üzerinde duruldu.

Desalinasyon işlemi sonucu ortaya çıkan aşırı yoğun tuzlu suyun yeniden denize geri verilmesi nedeniyle en önemli karbon yutak alanlarından olan denizin ve ormanlardan daha fazla oksijen üreten koruma altındaki deniz çayırlarının yok olması kabul edilemez bir gerçek olarak önümüzde duruyor” denildi.

Ayrıca bölgenin Akdeniz fokunun da yaşam alanı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Muğla 3. İdare Mahkemesi’nden bilirkişi ve kamu yararı doğrultusunda proje için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal ederek adaletin doğa savunusundan yana kurulmasına katkı vermesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

Bozburun’da DSİ tarafından yapılmak istenen Bozburun Yarımadası İçmesuyu Temini Amaçlı Deniz Suyu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarj Projesi yurttaşlar tarafından eleştiriliyor. 20 bin 320 metrekarelik alanda yapılması planlanan desalinasyon projesi kapsamında denizden çekilecek olan 11 bin ton su işlenerek yüzde 45’i insan tüketimi ve tarıma uygun hale getirilecek.

Ancak geriye kalan yüzde 55’i ise denize geri deşarj edilecek. Yaşam savunucuları projenin bölgenin ekosistemini bozacağını ve deniz çayırlarını etkileyeceğini belirtiyor.