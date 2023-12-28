Çekmeköy'de arazi anlaşmazlığı: Hazine'den 40 dönüm yerine 113 dönüm aldılar

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:00

Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde Hazine’ye ait arazilerde hak iddia eden 12 kişi dava açtı. Osmanlı döneminden kalma kayıt olduğunu ve arazinin dedelerine ait olduğunu iddia eden bu kişiler Hazine’ye bağlı 132 dönüm araziden 40 dönüm hak talep etti. Dava 2009’da sonuçlandı ve bu kişilere 25 dönüm arazi verildi. Bu kişiler 2013 yılında kalan arazi için dava açtı. Çekmeköy’de söz konusu araziler üzerinde evleri bulunan halk da davaya müdahil oldu. Bu yargılama sonunda Haziran 2022’de, Hazine’ye ait orman alanı olarak geçen bölümden de dahil olmak üzere 88 dönüm arazinin bu kişilere verilmesi kararı çıktı. Böylece bu kişilere daha önce aldıkları 25 dönüm araziyle birlikte toplamda 113 dönüm arazi verildi. Ancak Çekmeköy halkı son davaya itiraz etti. Karar istinaf mahkemesine gitti.



ÇEVREDEKİ YURTTAŞLAR TEPKİLİ

Çekmeköy halkı ise “Biz 40 yıldır buradayız. Bu insanlardan haberimiz bile olmadı. Bizim evlerimize elektrik, su, internet geldi. Nasıl olur da arazilerimiz Osmanlı döneminden kalma kayıt gösteren bu insanlara verilir?” şeklinde tepki gösterdi.

