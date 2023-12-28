Çekmeköy'de arazi anlaşmazlığı: Hazine'den 40 dönüm yerine 113 dönüm aldılar
İstanbul’un giderek gözde ilçelerinden olan Çekmeköy’de halk ile arazide hak iddia eden kişiler karşı karşıya geldi.
Çekmeköy
Merkez Mahallesi’nde Hazine’ye ait arazilerde
hak iddia eden 12 kişi dava açtı. Osmanlı
döneminden kalma kayıt olduğunu ve
arazinin dedelerine ait olduğunu iddia eden
bu kişiler Hazine’ye bağlı 132 dönüm araziden
40 dönüm hak talep etti. Dava 2009’da
sonuçlandı ve bu kişilere 25 dönüm arazi
verildi. Bu kişiler 2013 yılında kalan arazi için
dava açtı. Çekmeköy’de söz konusu araziler
üzerinde evleri bulunan halk da davaya
müdahil oldu. Bu yargılama sonunda Haziran
2022’de, Hazine’ye ait orman alanı olarak
geçen bölümden de dahil olmak üzere 88
dönüm arazinin bu kişilere verilmesi kararı
çıktı. Böylece bu kişilere daha önce aldıkları 25
dönüm araziyle birlikte toplamda 113
dönüm arazi verildi. Ancak Çekmeköy halkı
son davaya itiraz etti. Karar istinaf
mahkemesine gitti.
ÇEVREDEKİ YURTTAŞLAR TEPKİLİ
Çekmeköy halkı ise “Biz 40 yıldır buradayız.
Bu insanlardan haberimiz bile olmadı. Bizim
evlerimize elektrik, su, internet geldi. Nasıl
olur da arazilerimiz Osmanlı döneminden
kalma kayıt gösteren bu insanlara verilir?”
şeklinde tepki gösterdi.
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