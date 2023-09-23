Son Dakika: Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Yayınlanma: 23.09.2023 - 20:46

Güncelleme: 23.09.2023 - 21:02

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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