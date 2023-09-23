Son Dakika: Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 20:46
Son Dakika: Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
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Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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