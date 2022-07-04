Çekmeköylü yurttaşlar gece gündüz nöbet tutuyor
İstanbul Çekmeköy Belediyesi’nin yıkıp otopark yapmak istediği ve bölgenin en büyük çocuk parklarından olan yerde yurttaşların nöbeti sürüyor.
AKP’nin rant uğruna yok etmek istediği yeşil alanlar bitmek bilmiyor. İstanbul’da Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor.
Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen yurttaşlar, bir aydır direnişini sürdürüyor. Belediye, kaymakamlık ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gerekli dilekçe ve imzaları veren yurttaşlar, parkta 24 saat nöbet tutuyor. Bir dayanışma halinde olan mahalle sakinleri, alana yiyecek, içecek ve birçok malzeme taşıyor. İhtiyaç doğrultusunda birbirlerine yardımcı olan yurttaşlar, adeta bir dayanışma kültürü inşa etti.Bilinçli bir şekilde direnişlerine devam ettiklerini belirten Çekmeköy Dayanışma Derneği Başkanı Hamiyet Şabudak, “AKP iktidarının gider ayak yeşil alanları talan etmesi bir vurgun politikasıdır. Biz Çekmeköy’de örgütlü bir yapı haline geldik. Yurttaşlar bilinçlendi, kendi alanına sahip çıkmak için uğraşıyor” dedi. Nöbetlerin keyifli geçtiğini söyleyen Şabudak, “Bu aslında daha başlangıç. Burayı kazandıktan sonra tüm yeşil alanlara sahip çıkacağız. Gerekli davaları açtık. Eğer davayı kazanırsak, yeşil alanlara sahip çıkmanın haklı gururunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.
BUGÜN KUTLAMA VAR
Park direnişinde birinci ayını dolduran yurttaşlar bugün saat 19.00’da etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte, şiir ve müzik dinletisi, halay ve kapanış konuşması gerçekleştirilecek.
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