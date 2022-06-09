AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nden bir sabah operasyonu daha: İşin ihalesini yaptık

09 Haziran 2022 Perşembe, 08:11

İstanbul Çekmeköy’de Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve ilçenin en büyük ikinci parkı olduğu belirtilen park alanı için yapılaşma ısrarı devam ediyor. Mahalle sakinlerinin direnişi sonrası dün durdurulan yıkım bu sabah saatlerinde AKP'li belediyenin baskınıyla tekrar başladı.

Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan park için dün sabah yıkıma karşı parkta toplanan yurttaşlar, harekete geçmişti.

Yurttaşların direnişi sonucu AKP'li Çekmeköy Belediyesi, parkı bariyerlerle çevirerek kapatan inşaat firmasına bariyerleri açtırmıştı.

AKP'Lİ BELEDİYEDEN SABAH BASKINI

Dün sabah 05.00 saatlerinde mahalleye tekrar giren iş makinaları ve belediye çalışanları yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Çok sayıda polis ve zabıta ekibinin bölgeye gelmesinin ardından mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen yurttaşlar ise parka sahip çıkacaklarını belirtiyor.

Park için nöbet tutan yurttaşlardan biri, çitlerden içeri atlayarak parkın son halini görüntüledi. Yurttaş, daha sonra polisler tarafından dışarı çıkarıldı.

İŞ MAKİNALARI ÇALIŞACAK AÇIKLAMASI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, yurttaşların itirazına rağmen parkta iş makinalarının çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Söz konusu alana kapalı pazar yeri yapıyoruz. Mahalle aralarındaki pazarları kaldırıyoruz. İşin ihalesini yaptık. Firmaya yer teslimini yaptık" dedi.

Parkın önüne çok sayıda polis yönlendirildi. 3 otobüs çevik kuvvet polisinin geldiği bildirildi. Yurttaşlar, "Ahmet Poyraz istifa" ve "Betoncu Ahmet" sloganları attı. Öte yandan, parka "Parkıma dokunma" yazılı pankart asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün parka gelerek mahalleliye destek verdi. Kaftancıoğlu burada yaptığı açıklamada, hukuksuzluğa dikkat çekerek, "Giderayak yeşil düşmanlığına ve rant kardeşliğine devam ediyorlar" dedi.

Kaftancıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Yine bir sitenin önünde çocukların oynadığı park, akaryakıt alanı olarak belirlenmişti ve biz oradaki mahalleliyle birlikte bir süreç yürüttük. Oradaki sürecimiz yürütmeyi durdurma kararı aldı ve süreci yürütmeye devam ediyoruz. Orası şu anda park, arkası da park olarak kalacak göreceksiniz. Çünkü o kadar hadsiz, o kadar hukuk tanımazlar ki bunu bile hukuka uydurmadan yapıyorlar. Arkası park, sitenin önünde ellerinde belge yok, bilgi yok, ruhsat yok apar topar kapıları kapatmışlar, insanların bile özgürlüğünü engelleyerek sabahın beşinde iş makinalarını sokmuşlar. Burası site yapıldığında, karayollarına bırakılan ve park olarak planlarda yer alan park. Burası aynı zamanda deprem toplanma merkezi. Bitmiyor, İstanbul'da vatandaşın imar sorununu çözmekle yeşile ihanet etmek aynı şey değil. İstanbul'u bütün ilçelerde vatandaşın imar sorununu çözmek zorundasın."

Mahallelinin park nöbeti akşam saatlerinde de devam etti. Çevrede oturan yurttaşlar tencere tava çalarak tepkilerini gösterdiler.

Gece saatlerinde ise nöbeti sürdüren yurttaşlar park önünden uzaklaştırıldı, park girişine polis şeritleri çekildi.

AKP'Lİ BAŞKAN İŞ MAKİNALARINI ÇEKMEMEKTE ISRARCI

İki günlük sessizliğini bozan AKP'li Belediye Başkanı Poyraz, park alanında inşaatın devam edeceğini, iş makinalarını çekmeyeceği belirtti. "İnşaat faaliyetinin ruhsatı var mı?" sorusuna ise, "Söz konusu alanda bir inşaat faaliyeti yok, sadece şantiye binası kuruluyor" dedi.

ÜSTÜ KAPALI DEPREM TOPLANMA ALANI

Binlerce mahallelinin "park alanına" kapalı pazar yeri yapılması için belediyeye imza verdiğini iddia eden AKP'li Poyraz, "Deprem toplanma alanını neden yapılaşmaya açtınız" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "O mahalle için en güzel deprem toplanma alanı o inşa ettiğimiz, üstü kapalı pazar alanı olacak."

'YÜRÜTMEYİ DURDURMA' KARARI VERİLDİĞİ DUYURULMUŞTU

Öte yandan konuyla ilgili dün akşam Twitter hesabından açıklamada bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, "Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mevcut yeşil alanı ‘Akaryakıt Alanı'na dönüştüren imar planlarına ilişkin; İBB olarak açtığımız davada ‘Yürütmeyi Durdurma' kararı verilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.