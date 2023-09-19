Cengiz İnşaat Cennet Koyu projesi için kapasite artışı istedi

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:48

Güncelleme: 19.09.2023 - 16:04

Kamu ihaleleriyle adı sıkça anılan Cengiz Holding, Bodrum’daki ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan’ ilan edilen Cennet Koyu’nda gerçekleştirmek istediği otel projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini Ekim 2022’de başlattı.

Tüm itirazlara karşın projeye Aralık 2022’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Bunun ardından Bodrum Belediyesi Cengiz’e verilen ruhsatın iptal edildiğini açıkladı. Ancak, 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, Bodrum Belediyesi’nin ruhsatı iptal etmesini mahkemeye taşıdı.

Muğla İdare Mahkemesi, ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından alana geçici inşaat kampı kurarak turizm tesisi inşaatına başlayan şirket, turizm sezonu nedeniyle çalışmalara ara verdi.

YENİ SÜREÇ BAŞLADI

Halihazırda korunması gereken alanda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlanmışken şirket kapasite artışı talep etti. Muğla Valiliği bugün projeye ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bununla birlikte dava süreci devam eden proje, yeni başvuruyla birlikte onay alması durumunda kapasite artışına gidecek. Yeni ÇED dosyasına göre 658 milyon 436 bin TL değer biçilen projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması isteniyor.

CHP geçen haftalarda Cennet Koyu’nun Hazine’ye devredilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvurdu. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin imzasıyla yapılan başvuruya ilişkin dilekçede, arazinin özelleştirme süreci ve sonrasındaki itirazlardan kaynaklı verilen mahkeme kararları hatırlatılarak, gelinen aşamada arazinin Hazine’ye devrinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.