Cennet Koyu için mücadele çağrısı!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi Eş Sözcüsü Mir Bahattin Demir, Bodrum’un rant merkezi haline geldiğini söyledi.

‘DAHA ÇOK TALAN İSTEDİ’

Verilen hukuk mücadelesinin devam edeceğini dile getiren Demir, “Cennet Koyu hem doğal hem de arkeolojik sit alanı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan fokların da yaşam alanı. Cengiz, hiç dokunulmaması gereken Cennet Koyu’nu talan etmeye devam etti. Bu da yetmedi, kapasite artışına gitti. ‘Daha çok beton, daha çok talan’ dedi. Bodrum’un başı dertte. Bodrum Kent Konseyi, MUÇEP, sivil yopluk kuruluşları olarak Bodrum’daki ortak yaşam ve müşterek alanlarımızı korumak ve kurtarmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

CHP BAŞVURUDA BULUNDU

CHP geçen haftalarda Cennet Koyu’nun Hazine’ye devredilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvurdu. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin imzasıyla yapılan başvuruya ilişkin dilekçede, arazinin özelleştirme süreci ve sonrasındaki itirazlardan kaynaklı verilen mahkeme kararları hatırlatılarak gelinen aşamada arazinin Hazine’ye devrinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Cengiz Holding, 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın aldı. Yapılan itirazlara ve davalara karşın projeye Aralık 2022’de ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verildi. Bunun ardından şirket alana geçici inşaat kampı kurarak turizm tesisi inşaatına başladı. Ancak turizm sezonu nedeniyle çalışmalara ara verildi.

