Çeşme’de kaçak plaj tesisine tepki artıyor
Altınkum plajında durdurulan plaj tesisi inşaatında DSİ tarafından kapatılan su kuyuları tekrar açıldı. İnşaat alanında hareketlilik gözlendi ve 600 metrekare genişliğinde yeni yapılar için çalışma başlatıldı.
İzmir’in Çeşme ilçesinde doğal sit alanı statüsündeki Altınkum plajında şikâyetler üzerine durdurulan plaj tesisi inşaatında DSİ tarafından kapatılan su kuyuları tekrar açıldı, yeni kaçak sondaj çalışmaları başladı.
Doğal sit alanı olan Altınkum plajına sıfır deniz kıyısında kaçak yapılar bir ay önce yıkılmıştı. Ancak üç gün önce yeniden inşaat alanında hareketlilik gözlendi ve 600 metrekare genişliğinde yeni yapılar için çalışma başlatıldı. Resmi kurumların inşaatı durdurma kararına ve mühürlemesine karşı inşaatın devam ettiğini belirten Çeşme Çevre Platformu üyeleri, “Tüm resmi girişimlere karşın inşaatı durduracak bir makam bulunamadı. Mahkeme kararı gelinceye ve uygulanana kadar hazine arazisi olan sit alanındaki inşaat bitirilip açılış yapılacak. Bölge halkı olarak bu işgalin durdurulmasını istiyoruz” denildi.
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